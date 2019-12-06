В Хорватии продолжается заключительный турнир серии ISU Challenger — Golden Spin of Zagreb. В 15:45 по московскому времени стартовала произвольная программа у женщин.

Россию в Загребе представляют две фигуристки — Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, обе тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. По итогам короткой программы, которая состоялась накануне, Туктамышева заняла первое место, Самодурова стала четвертой.

На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Виктория Сафонова, на третьей — немка Николь Шотт.

Туктамышева является главной претенденткой на победу, так как единственная из 26 участниц турнира владеет элементами ультра-си: она исполняет три тройных акселя в двух программах.