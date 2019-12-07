В норвежском Лиллехаммере стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Открывать программу соревнований будет женский скиатлон, который состоится сегодня, 7 декабря, и начнется в 13:00 по московскому времени.

Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 15 км, первую часть которой они будут бежать классическим ходом. После отсечки 7,5 км участницы поменяют лыжи и продолжат гонку коньковым стилем.

Ранее тренерский штаб сборной России огласил состав команды на норвежский этап. В Лиллехаммер прибыли Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Диана Головань, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко и Ольга Царева.

После первого этапа лидером общего зачета идет норвежка Тереза Йохауг, Непряева располагается на 13-й строчке.