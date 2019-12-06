Немецкий автогонщик Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, заявил о намерении стать призовым пилотом «королевских гонок» в 2021 году.

Предстоящий сезон-2020 Шумахер проведет в Формуле-2 и будет представлять команду Prema. Его напарником станет россиянин Роберт Шварцман, в этом году выигравший европейскую Формулу-3.

«Уверен, Формула-1 отличается от того, что я себе о ней представляю. Там больше ресурсов, нужно больше готовиться, больше работать над техникой, чаще общаться с механиками. Но я хочу этого», — заявил 20-летний Шумахер, слова которого приводит GrandPX.news.

Пилот подчеркнул, что проводит каждый день за усердной работой. «Я учусь, но мне нравится учиться», — сказал Мик.

Шумахер добавил, что намерен стать чемпионом Формулы-2 в 2020 году.