Российская фигуристка Александра Трусова планирует включить тройной аксель в короткую программу в финале Гран-при, который проходит в Турине (Италия).

Также спортсменка собирается исполнить тройной флип и каскад из тройных лутца и риттбергера. Фигуристка пробовала прыгнуть тройной аксель на тренировке, но в прогоне короткой программы он не удался.

Напомним, сегодня, 6 декабря, фигуристка дебютирует в финале Гран-при. Короткая программа начнется в 21:45 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Помимо Трусовой, Россию представят Алина Загитова, Анна Щербакова и Алена Косторная, все четыре фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе. Их соперницами будут японка Рика Кихира и американка Брейди Теннелл. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.