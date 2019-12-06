Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) просит ВАДА принять жесточайшие меры в адрес российских спортсменов. Комиссия UKAD призывает полностью отстранить российских атлетов от международных соревнований, об этом агенство сообщает на своём официальном сайте. По его (агенства) словам, наложенные ныне санкции — меньшая мера, которую заслуживают спортсмены. Напомним, что к таким же наказаниям призывал глава Америнканского антидопингового агенства Трэвис Тайгарт.

«Рекомендуемые санкции комитета по соответствию (CRC) — это минимальная мера, которая сейчас необходима в полном объеме. Однако члены комиссии считают, что нужно пойти дальше этих рекомендаций. ВАДА должно полностью запретить российским атлетам участвовать в соревнованиях до тех пор, пока спортивное сообщество не будет уверено в том, что обман такого масштаба совершенно исключен, а целостность спорта может быть восстановлена», — заявляет UKAD.