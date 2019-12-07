Петербургский «Зенит» встретится с «Динамо» из Ленинградской области в матче чемпионата России по волейболу. Игра будет проходить сегодня, 7 декабря, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Несмотря на то, что подопечные Туомаса Саммельвуо номинально будут считаться гостями встречи, матч пройдет на хорошо знакомой им площадки Академии волейбола им. Платонова.

На данный момент «Зенит» идет на четвертой строчке турнирной таблицы, имея 18 очков после восьми сыгранных матчей. Петербуржцы одержали шесть побед и потерпели два поражения. Команда Саммельвуо дважды обыграла «Газпром-Югру», красноярский «Енисей», «Факел», новосибирский «Локомотив», «Нову», «Урал» и московское «Динамо». Ещё один матч с «Факелом» петербуржцы проиграли, а также не справились с «Кузбассом».

«Динамо» идет на девятом месте и имеет лишь три победы.