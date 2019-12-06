Экс-нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин выразил мнение, что бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий мог бы возглавить «Сочи».

«Я слышал о «Динамо» и «Рубине». Но я бы посоветовал ехать в «Сочи». Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперед», — сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что Слуцкий мог возглавить греческий АЕК, но назначение сорвалось. По мнению Аршавину, Слуцкому не стоит уезжать в греческий чемпионат, лучше вернуться в Россию.

Напомним, Слуцкий подал в отставку с поста наставника «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии. Позже отставка была принята, российский тренер и его штаб покинули клуб.