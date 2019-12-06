В Турине (Италия) продолжается финал Гран-при среди юниоров. Сегодня, 6 декабря, девушки выйдут на лёд с произвольной программой, соревнования стартуют в 18:15 по московскому времени.

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После короткой программы лидером соревнований идет американка Алиса Лю, исполнившая тройной аксель и получившая оценку 71,19 балла. На второй строчке располагается россиянка Дарья Усачева, её результат составляет 70,15 балла. Замыкает тройку лидеров еще одна россиянка Ксения Синицына (69,40).

Камила Валиева стала четвертой из-за ошибки на тройном риттбергере, Виктория Васильева занимает пятое место. Замыкает турнирную таблицу кореянка Хэин Ли.

Сегодня, 6 декабря в борьбу также вступают представители танцев на льду, их соревнования начнутся в 16:55 по московскому времени.