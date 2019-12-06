Третий этап Кубка мира 2019/20 по конькобежному спорту стартовал сегодня в Нур-Султане (Казахстан).

Открывала этап женская гонка на 1000 метров, победительницей которой стала американка Британни Боу, показав лучший результат 1 минута 14.28 секунды. Второй финишировала российская конькобежка Дарья Качанова, уступив победительнице 0.47 секунды. Бронзовую медаль завоевала ещё одна представительница сборной России — Ольга Фаткулина (0,81).

Также сегодня пройдёт женская гонка на 5000 метров, чуть позже стартует мужской командный спринт и женский командный спринт.

Третий этап Кубка мира 2019/20 завершится в воскресенье, 8 декабря.