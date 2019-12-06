Глава группы независимых российских экспертов Виктор Блажеев рассказал об итогах расследования манипуляций с данными из базы московской антидопинговой лаборатории.

«WADA не учитывают, что вхождения, связанные с работой системного администратора, происходили и в другие периоды. С 2015 по 2017 год она находилась в распоряжении Родченкова, и он мог делать с ней всё что угодно», — заявил Блажеев, слова которого приводит «RT на русском».

Эксперт подчеркнул, что до 2016 года были зафиксированы проникновения в базу из-за рубежа. Как утверждает Блажеев, таких проникновений было около четырехсот, однако комиссию этот факт не заинтересовал.

Также Блажеев обратил внимание на то, что Родченков, ставший информатором WADA, вывез базу данных незаконно, а в 2014 году уничтожил 1417 проб.

Напомним, 9 декабря WADA огласит свое решение относительно будущего российского спорта.