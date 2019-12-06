Женская сборная России по гандболу обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Японии. Встреча прошла в городе Кумамото и завершилась со счетом 30:22 в пользу россиянок.

В первом периоде российские гандболистки обеспечили себе преимущество в 4 мяча

(16:12), второй период стал менее результативным, однако преимущество россиянок увеличилось вдвое (14:10). Самым результативным игроком в составе сборной России стала Ярослава Фролова, которая забила 11 мячей.

Пока на этом турнире россиянки держат победную серию — на групповом этапе они одержали пять побед и возглавляют группу D. По ходу турнира сборная России оказалась сильнее команд ДР Конго, Японии, Китая, Швеции и Аргентины.

Теперь россиянки будут выступать на основном этапе соревнований. Завершится чемпионат мира по гандболу среди женских команд 15 декабря.