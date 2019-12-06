Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, какие ожидания у него от главного тренера сборной России Алексея Кудашова.

Слова Третьяка цитирует агентство ТАСС. По словам главы ФХР, у руководства есть доверие к тренеру, поэтому ему дали возможность поработать. «Посмотрим, что будет дальше, никто ни от чего не застрахован, мы ждем от него результата», — отметил Третьяк, добавив, что у Кудашова есть как Евротур, где можно обкатать молодежь, так и чемпионат мира.

Третьяк отметил, что на Кубке Первого канала в рамках Евротура сборная России сыграет в максимально сильном составе, ФХР хочет посмотреть лучших российских хоккеистов на сегодняшний день. «Если бы завтра была Олимпиада, эти игроки, которые вызваны сейчас, выступали бы на ней», — отметил Третьяк.

Напомним, Алексей Кудашов параллельно выполняет обязанности главного тренера в сборной России и в петербургском СКА.