На финале серии Гран-при по фигурному катанию в Турине стартовал ритм-танец.

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Представлять Россию будут два танцевальных дуэта — Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицицина и Никита Кацалапов. По итогам жеребьевки, прошедшей в среду, Степанова/Букин получили первый стартовый номер и будут открывать соревнования.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили четвертый номер, а сразу после них выступят главные фавориты турнира — французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Также в соревнованиях примут участие канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Мэдисон Хабелл и Закари Донохью.