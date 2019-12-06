Тренерский штаб Этери Тутберидзе и их ученицы. Фото: "Инстаграм" хореографа

Тренерский штаб Этери Тутберидзе и их ученицы. Фото: "Инстаграм" хореографа

В рамках финала серии Гран-при по фигурному катанию стартовала короткая программа у женщин. Соревнования проходят в итальянском Турине.

Прямую трансляцию выступлений в короткой программе можно посмотреть здесь.

Россию будут представлять четыре участницы, все они тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Первой на льду появится Алена Косторная, которая намерена включить в свое выступление тройной аксель. Затем короткую программу исполнит Александра Трусова, после неё в борьбу включится Анна Щербакова.

Закрывать короткую программу будет олимпийская чемпионка Алина Загитова, также короткие программы представят японка Рика Кихира, заявившая тройной аксель, и американка Брейди Теннелл.

В соревнованиях девушек на финале юниорского Гран-при победу одержала россиянка Камила Валиева.