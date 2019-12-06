В рамках финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стартовала произвольная программа спортивных пар.

По итогам короткой программы на первом месте идет китайский дуэт Вэньцзин Суй и Цун Хань, которые заработали от судей 77,50 баллов. Второе место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у которых 76,65 баллов. На третьем месте оказались их соотечественники, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые получили 75,16 баллов. Все они выступят во второй разминке

Четвертыми в короткой программе также стали представители России — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 71,48 баллов, они выступят в первой разминке.

Ранее на финале Гран-при в Турине были презентованы ритм-танцы, а также короткие программы у женщин.