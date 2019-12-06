Российский хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал победу подопечной группы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой в финале юниорской серии Гран-при.

«Камила — настоящий герой. Она после перелома ноги смогла быстро восстановиться и выиграть эти соревнования», — отметил Глейхенгауз, чьи слова цитирует портал Sport24.

По словам хореографа, четверной тулуп Камила еще не восстановила, но текущего набора прыжков хватило для победы. На тренировках Валиева начала заходить на четверной тулуп, но он выглядел сырым и поэтому фигуристка с тренерами решила не идти на большой риск.

Напомним, Камила Валиева чисто откатала произвольную программу на финале юниорской серии Гран-при и выиграла турнир, опередив Алису Лю с двумя тройными акселями и двумя четверными лутцами.