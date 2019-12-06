Петербургский «Зенит» обыгрывает московское «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/2020. Встреча проходит на «Газпром-Арене», это последний домашний матч года для сине-бело-голубых.

Счет в матче после первого тайма — 3:0 в пользу «Зенита».

Первый мяч в игре был забит уже на шестой минуте: с передачи Алексея Сутормина отличился Сердар Азмун. На 34-й минуте встречи отличился Бранислав Иванович после подачи Олега Шатова.

В компенсированное ко второму тайму время мяч в ворота «Динамо «забил Артем Дзюба, передачу на него сделал также Олег Шатов.

На данный момент петербуржцы единолично возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 42 очка после 18 матчей. «Динамо» располагается на шестой строчке с 24 набранными очками.