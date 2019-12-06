Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на разминке перед произвольной программой на турнире серии ISU Challenger в Загребе.

Видео исполнения прыжка появилось в фан-аккаунте Елизаветы Туктамышевой, прыжок снимали поклонники с трибун. Ранее этот элемент ультра-си Туктамышева исполняла лишь на тренировке в «Юбилейном», тренер фигуристки Алексей Мишин отметил, что Елизавета пока только разучивает прыжок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨ Empress Liza Team (@team.tuktik) 6 Дек 2019 в 9:01 PST

Напомним, в произвольной программе спортсменка не стала исполнять этот прыжок, ограничившись двумя тройными акселями. За две программы россиянка получила в сумме 221,15 балла, опередив занявшую второе место Викторию Сафонову почти на 30 баллов и выиграв турнир.