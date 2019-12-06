Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин представили ритм-танец на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия.

Спортсмены вытащили первый номер в первой разминке. Все элементы программы были исполнены чисто, однако дорожку шагов судьи оценили вторым уровнем. Ранее фигуристы испытывали проблемы с костюмом партнерши или ее прической, на финале Гран-при все прошло гладко.

От судей Александра Степанова и Иван Букин получили 81,14 балла.

Во второй разминке ожидается выступление еще одной российской пары — Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также фаворитов сезона французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Ранее на финале Гран-при свои короткие программы представили спортивные пары и мужчины.