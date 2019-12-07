На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.

Начало гонки запланировано на 19:30 по московскому времени.

Накануне стал известен состав эстафетной четверки, которую выставит на гонку сборная России. На первом этапе побежит Матвей Елисеев, затем на дистанцию отправится Дмитрий Малышко, третий этап пробежит Эдуард Латыпов, а завершать гонку будет Александр Логинов. В запасе будет Евгений Гараничев.

Отметим, женская эстафета пройдет в воскресенье, 8 декабря. Состав женской эстафетной четверки сборной России пока неизвестен.

Ранее на этапе в Эстерсунде бронзу в спринтерской гонке завоевал россиянин Матвей Елисеев.