Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов исполнили ритм-танец на финале серии Гран-при, который проходит в итальянском Турине.

Все элементы в ритм-танце спортсмены исполнили чисто, откатавшись под композицию Singing in the rain. За дорожку спортсмены получили второй уровень вместо третьего.

Прокат Синициной и Кацалапова судьи оценили в 81,51 балла, это не лучший результат пары в сезоне, пока это второе место.

В первой разминке на лед вышла российская пара Александра Степанова и Иван Букин, они набрали за свой танец 81,17 балла.

После Кацалапова и Синициной на льду ожидается появление четырехкратных чемпионов мира из Франции Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.