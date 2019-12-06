Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Встреча прошла на стадионе «Газпром-Арене» и стала последней для сине-бело-голубых в текущем году домашней игрой.

Все голы команда из Петербурга забила в первом тайме.

Первый мяч в игре был забит уже на шестой минуте: с передачи Алексея Сутормина отличился Сердар Азмун. На 34-й минуте встречи отличился Бранислав Иванович после подачи Олега Шатова.

Уже в дополнительное к первому тайму время с передачи Олега Шатова отличился Артем Дзюба.

Победа над «Динамо» помогла команде Сергея Семака увеличить отрыв от конкурентов, сейчас у «Зенита» 45 очков в турнирной таблице, это первое место. После зимнего перерыва командам в РПЛ предстоит сыграть 11 туров.