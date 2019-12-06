Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на финале серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Свою программу французы откатали не без ошибок, получив 83,83 балла за прокат. Второе место у Мэдисон Хабелл и Закари Донохью из США, они набрали 82,72 балла.

На третьем промежуточном месте расположились еще одни фигуристы из США — Мэдисон Чок и Эван Бэйтс завоевали 81,67 балла.

На четвертом месте пока находятся Виктория Синицина и Никита Кацалапов, за их прокат судьи поставили 81,51 балла.

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин пока остаются за пределами тройки сильнейших, однако их отставание от Синициной и Кацалапова составляет меньше балла. За ритм-танец набрали 81,14 балла.

Следующими в финале Гран-при с короткими программами выступят женщины.