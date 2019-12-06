Тульский «Арсенал» одержал разгромную домашнюю победу над московским «Локомотивом» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Встреча прошла на стадионе «Арсенал» и закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 48-й минуте отличился Игорь Горбатенко, после этого дубль сделал Евгений Луценко (на 63-й и 48-й минуте встречи). На 83-й минуте Горан Чаушич сделал счет в матче разгромным.

Отметим, «Локомотив» проиграл в РПЛ уже второй раз подряд, сейчас у команды Юрия Семина 34 очка и она на 11 очков отстает от лидера таблицы — петербургского «Зенита». У «Арсенала» сейчас 25 очков, туляки занимают 6-ю строчку, однако отрыв от пятого места достаточно велик — шесть очков.