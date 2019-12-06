Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над французским АСВЕЛом в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Сибур-Арене» и завершилась со счетом 75:70 в пользу хозяев площадки.

«Зенит» завершил первый период с преимуществом — 17:15, затем провалился во втором периоде — 13:21. На третьем отрезке игры петербуржцы собрались и выиграли с разницей 10 очков — 23:13. В четвертом периоде команде удалось не упустить победу — 22:21.

В составе «Зенита» самым результативным игроком стал Алекс Ренфро, он набрал 16 очков за матч, у Густаво Айона — 14 очков.

Отметим, эта победа для петербургского клуба стала всего лишь третьей в дебютном сезоне Евролиги, а также первой домашней победой. Ранее команда Жоана Плазы на выезде обыграла греческий «Олимпиакос» и литовский «Жальгирис».