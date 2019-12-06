Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и другие футболисты сине-бело-голубых получили грамоты от Детской футбольной лиги перед игрой с «Динамо».

Отметим, грамоту «За благие дела» ДФЛ вручила тем игрокам, которые поддерживают детский футбол на своих малых родинах. Среди футболистов, получивших награду, были также Александр Ерохин, Артем Дзюба, Олег Шатов.

Матч «Зенита» и «Динамо» завершился победой петербургского клуба со счетом 3:0. Авторами голов стали Артем Дзюба, Сердар Азмун и Бранислав Иванович.

Напомним, Александр Кокорин после освобождения из колонии вновь присоединился к петербургскому «Зениту», подписав контракт до конца сезона. Заявить Кокорина «Зенит» сможет только в зимнее трансферное окно. Последний раз на поле в матче РПЛ Александр Кокорин выходил в октябре 2018 года.