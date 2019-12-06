Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили свою произвольную программу на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.

После короткой программы Мишина и Галлямов шли четвертыми.

Поддержки в программе были оценены на четвертый уровень, подкрутка, совместные вращения — на третий. Чисто фигуристы выполнили выброс тройной риттбергер и выброс тройной флип, параллельный тройной тулуп и каскад из тройных сальховов через ойлер. Один из прыжков партнерша недокрутила, за что паре сняли баллы.

За прокат пара получила от судей 131,65 балла, в общей сумме фигуристы получили 203,13 балла.

Во второй разминке выступят еще две пары из России — Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Бойкова/Дмитрий Козловский.