Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с ошибками откатали произвольную программу на финале Гран-при.

Спортсмены исполнили каскад из трех тулупов с ошибкой — вместо двойного исполнили одинарный. Затем фигуристы сделали выброс тройной флип, партнерша коснулась льда рукой, а в выбросе тройной риттбергер спортсменка сделала степаут. Одну из поддержек пары оценили на второй уровень.

За прокат спортсмены получили всего лишь 125,19 балла, в общей сумме — 201,84 балла, что отбросило их на четвертое место. Спортсмены проиграли другой петербургской паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Завершать выступления в произвольной программе будут действующие чемпионы мира из Китая Суй Венцзинь и Цун Хань.