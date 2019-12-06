Финал Гран-при в Турине находится в самом разгаре — пошла раздача первых наград как среди юниоров, так и по взрослым. Тем временем в Петербурге «Зенит» снова побеждает в РПЛ и уходит на зимний перерыв с комфортным преимуществом.

Эти и другие важные новости пятницы, 6 декабря — в традиционном обзоре от Nevasport.

Валиева выиграла финал юниорского Гран-при, опередив Лю с двумя квадами

Российская фигуристка Камила Валиева победила в финале серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Турине. Спортсменка чисто исполнила произвольную программу, что позволило ей подняться с четвертого места на первое. В сумме за две программы Валиева набрала 207,47 балла. Второй стала американка Алиса Лю, она не смогла чисто выкатать сложную программу. Третий результат у еще одной россиянки Дарьи Усачевой.

«Зенит» обыграл московское «Динамо» в 19-м туре РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Все голы команда из Петербурга забила в первом тайме. Счет в матче открыл Сердар Азмун с передачи Алексея Сутормина. В середине тайма подачу Олега Шатова с углового замкнул Бранислав Иванович. В компенсированное время забил Артем Дзюба. На данный момент преимущество «Зенита» в таблице составляет 11 очков.

БК «Зенит» в третий раз победил в Евролиге, обыграв АСВЕЛ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над французским АСВЕЛом в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Сибур-Арене» и завершилась со счетом 75:70 в пользу хозяев площадки. Подопечные Жоана Плазы проиграли лишь вторую четверть, все остальные были завершены с преимуществом петербуржцев в счете. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал Алекс Ренфро, он набрал 16 очков за матч, у Густаво Айона — 14 очков.

Венцзинь/Цун выиграли финал Гран-при, Мишина/Галлямов — с бронзой

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу в рамках финала серии Гран-при в итальянском Турине. Фигуристы набрали 203,13 балла. Первыми стали китайские фигуристы Суй Венцзинь/Хань Цун, они набрали 211,69 балла и впервые выиграли в финале Гран-при. На втором месте расположилась еще одна китайская пара Пэнь Чен и Ян Цзинь, они смогли реабилитироваться и вышли на вторую строчку с результатом в 204,27 балла.

Косторная выиграла короткую программу на финале Гран-при, Загитова — вторая

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. Спортсменка получила за идеальный прокат с тройным акселем 85,45 балла. Второе место — у Алины Загитовой, которая получила 79,60 балла. Третью позицию пока занимает Анна Щербакова, ее выступление оценили в 78,27 балла. Александра Трусова упала с тройного акселя, поэтому получила скромные 71,45 балла.

Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на финале Гран-при, россияне — вне тройки

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на финале Гран-при, набрав 83,83 балла за прокат. Второе место у Мэдисон Хабелл и Закари Донохью из США, они набрали 82,72 балла. На третьем месте расположились еще одни фигуристы из США — Мэдисон Чок и Эван Бэйтс завоевали 81,67 балла. На четвертом месте пока находятся Виктория Синицина и Никита Кацалапов, за их прокат судьи поставили 81,51 балла. Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми, получив 81,14 балла.

Казакова и Ревия выиграли ритм-танец на финале ЮГП, Шанаева/Нарижный — третьи

Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия выиграли ритм-танец на финале серии Гран-при по фигурному катанию в Турине. Пара из Грузии набрала за выступление 68,76 балла. Вторыми по итогам ритм-танца стала американская пара Эвонли Нгуен и Вадим Колесник с результатом в 68,72 балла. Российская пара Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный расположилась лишь на третьей строчке, их ритм-танец судьи оценили в 66,21 балла. Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов пока находятся на четвертом месте, набрав 65,07 балла. Диана Дэвис и Глеб Смолкин пока закрывают турнирную таблицу с результатом 59,89 балла.