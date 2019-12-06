Российская спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин показали произвольную программу на финале серии Гран-при в Турине.

Спрортсмены шли третьими после короткой программы.

В самом начале произвольной программы Дарья Павлюченко упала. Также спортсменка не смогла приземлить первый выброс в программе — тройной флип. Параллельный тройной флип был исполнен чисто, как и каскад из трех тулупов 3-2-2. За остальные элементы паре ставили очень низкие надбавки при чистом исполнении.

За свою программу Павлюченко и Ходыкин получили от судей 119,59 балла, в общей сумме — 194,75 балла, что пока худший результат в шестерке.

Далее ожидается выход на лед еще одной российской пары из Санкт-Петербурга — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.