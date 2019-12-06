Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу в рамках финала серии Гран-при в итальянском Турине.

Первыми стали китайские фигуристы Суй Венцзинь/Хань Цун, они набрали 211,69 балла и впервые выиграли в финале Гран-при. На втором месте расположилась еще одна китайская пара Пэнь Чен и Ян Цзинь, они смогли реабилитироваться и вышли на вторую строчку с результатом в 204,27 балла.

Мишина и Галлямов выдали чистое катание и смогли набрать 203,13 балла, что по итогу дало им третье место в дебютном взрослом сезоне.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рухнули на четвертую строчку из-за произвольной программу, набрав всего 201,84 балла. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин допустили два падения и замкнули шестерку участников с результатом 194,75 балла.

Завтра, 7 декабря, определятся обладатели наград в мужском и женском катании, а также в танцах на льду.