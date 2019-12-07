В Эстерсунде (Швеция) продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 7 декабря, состоится мужская эстафета, спортсмены выйдут на старт в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На первом этапе эстафеты Россию будет представлять Матвей Елисеев, который в двух личных гонках показал лучший результат в команде. На втором этапе побежит Дмитрий Малышко, на третьем — Эдуард Латыпов. Финишером российской сборной будет Александр Логинов. Евгений Гараничев в состав не попал и остался запасным.

В рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде ранее российские спортсмены завоевали лишь одну медаль: бронзу в спринтерской гонке на прошлой неделе выиграл Матвей Елисеев.