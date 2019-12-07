В Турине (Италия) продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 7 декабря, состоится произвольная программа женщин, спортсменки выйдут на лед в 22:50 по московскому времени.

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После короткой программы лидирует россиянка Алена Косторная, установившая мировой рекорд благодаря чистому прокату с тройным акселем. На второй строчке располагается олимпийская чемпионка Алина Загитова, также не допустившая ошибок. Замыкает тройку лидеров Анна Щербакова.

Александра Трусова допустила падение с тройного акселя, в результате чего стала лишь пятой. Однако спортсменка сохраняет шансы на победу, так как в произвольной программе собирается исполнить пять четверных прыжков.

Первой на льду сегодня появится американка Брейди Теннелл, закрывать соревнования будет Загитова.