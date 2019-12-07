Тренер мужской сборной России по биатлону Артем Истомин оценил прогресс Александра Логинова.

По словам Истомина, у спортсмена хорошие природные данные, но после травмы и пропуска тренировок он не может долго держать скорость.

«Но из положительных моментов, говоря о прогрессе Логинова в этом году, могу отметить его спринтерские качества. Если тщательно проанализировать прошлый сезон, то становится ясно, что выйдя с кем-то в финишный коридор, Саша чаще всего проигрывал», — заявил Истомин, слова которого приводит «Матч ТВ».

По мнению тренера, когда Логинов наберет форму после травму, то сможет конкурировать и в спринтах, и на дистанции.

Напомним, сегодня, 7 декабря, Логинов примет участие в эстафетной гонке и будет бежать четвертый этап. Прямая трансляция начнется в 19:30 и будет доступна здесь.