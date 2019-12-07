В Турине (Италия) в рамках финала Гран-при по фигурному катанию состоится произвольная программа у мужчин. Спортсмены выйдут на лед сегодня, 7 декабря, в 14:55 по московскому времени.

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По итогам короткой программы лидером соревнований идет двукратный чемпион мира американец Нейтан Чен. На второй строчке располагается двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, замыкает тройку лидеров француз Кевин Эймоз.

Россию представляют Дмитрий Алиев и Александр Самарин, они занимают четвертую и пятую строчки соответственно. На последнем месте идет представитель Китая Боян Цзинь.