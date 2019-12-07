После матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» увеличил отрыв от московского «Локомотива» до 11 очков.

Накануне подопечные Сергея Семака на своем поле принимали московское «Динамо». Несмотря на то, что столичная команда ни разу не проигрывала под руководством Кирилла Новикова, противостоять петербуржцам она не смогла. «Зенит» одержал победу с разгромным счетом 3:0, авторами забитых голов стали Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Артем Дзюба.

«Локомотив» в Туле встречался с «Арсеналом» и сенсационно проиграл с крупным счетом 4:0. У туляков голами отметились Игорь Горбатенко и Горан Чаушич, дубль оформил Евгений Луценко.

Таким образом, «Зенит» набрал 45 очков, «Локомотив» — 34. Столько же у «Краснодара», который еще не сыграл свой матч 19-го тура и сегодня встретится с ЦСКА.