Танцевальные дуэты разыграют медали финала Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия). Спортсмены выйдут на лёд сегодня, 7 декабря, в 21:20 по московскому времени.

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После ритмического танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, на второй и третьей строчках располагаются американские дуэты Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

Россию представляют Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, они занимают четвертое и пятое места соответственно. Однако шансы на медали сохраняют все участники, так как никто не обеспечил себе большой отрыв.

Российские дуэты будут выступать в первой разминке, французы и американцы — во второй.