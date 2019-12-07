Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила выступление россиянки Алины Загитовой в короткой программе финала Гран-при в Турине. Спортсменка выступила безупречно и заняла второе место, уступив лишь Алене Косторной с тройным акселем.

Тарасова отметила, что Загитовой удались все элементы проката. Тренер призналась, что выступление олимпийской чемпионки произвело на неё сильное впечатление.

«Вы знаете, она так сконцентрировалась. Уже взрослый человек, мы ее видели крошкой. Она просто молодец. Молодец, девочка, сконцентрировалась, все сделала», — заявила Тарасова в прямом эфире Первого канала.

Однако специалист отметила, что Алена Косторная чисто исполнила тройной аксель, о чем тоже нельзя забывать.

Произвольная программа женщин состоится сегодня, 7 декабря, прямая трансляция будет доступна по ссылке. Загитова выйдет на лед последней.