Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своем отношении к Марату Сафину, который будет капитаном российской команды на турнире ATP Cup.

«Марата все обожают как на корте, так и за его пределами. Он легенда нашего вида спорта. У него можно только поучиться. Из-за него все дети в России делали две вещи — били с бэкхенда в прыжке и ломали ракетки», — заявил Медведев, слова которого приводит ATP Cup.

Сафин добавил, что познакомился с Медведевым только в этом году и считает его хорошим человеком. Также экс-спортсмен отметил, что рад быть капитаном сборной России на турнире.

Напомним, первый розыгрыш командного турнира ATP Cup стартует в Австралии 3 января. Сборную России представят Карен Хачанов и Даниил Медведев, также в заявку включен Евгений Донской. Первыми соперниками российской команды станут итальянцы.