Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров сообщил, что австрийский Хохфильцен может принять два этапа Кубка мира подряд, так как во французском Анси нет снега.

«Возможно, мы останемся в Хохфильцене и проведем там два этапа подряд. Информация реальная, потому что снега действительно там нет. И не предвидится», — сказал Белозеров, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, этап в Анси должен проходить в период с 19 по 23 октября, он будет третьим в календаре Кубка мира. Сейчас команды находятся в шведском Эстерсунде, где сегодня и завтра будут проходить эстафетные гонки.

Ранее стало известно, что погодные условия во Франции не позволяют провести соревнования. На следующей неделе, во время этапа в Австрии, будет рассматриваться вопрос о переносе соревнований из Анси.