Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина оценила выступление Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в финале Гран-при. Российская пара шла на втором месте после короткой программы, но допустила ошибки в произвольной и стала четвертой.

«Безусловно, ребята расстроились, но что накатали – то и получили. Было много сбоев, не были доделаны уровни сложности элементов, плюс, наверное, ажиотаж, ведь в короткой они соревновались только с чемпионами мира», — сказала Москвина, слова которой приводит ТАСС.

Тренер подчеркнула, что пока нельзя точно назвать причину неудачи. Однако, по мнению Москвиной, результат российских фигуристов показал справедливость судейства в Турине. Тренер добавила, что теперь Бойкова и Козловский будут готовиться к чемпионату России.

Чемпионат России будет проходить в Красноярске в период с 24 по 29 декабря и станет отборочным для попадания в национальную команду на чемпионат Европы.