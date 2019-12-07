Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят попал в топ-10 лучших гонщиков минувшего сезона по версии Формулы-1.

На официальном сайте чемпионата был опубликован рейтинг пилотов, составленный на основании оценок пяти экспертов. После каждой гонки пилоты получали оценки по десятибалльной шкале, а по итогам сезона был выведен средний показатель для каждого участника.

Возглавил список пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, ставший шестикратным чемпионом мира. На второй строчке расположился гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на третьей — Карлос Сайнс из «Макларен».

Представитель «Феррари» Себастьян Феттель стал единственным пилотом из топ-команд, который не попал в первую десятку. Замкнул топ-10 россиянин Даниил Квят, его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли, начинавший сезон в «Ред Булл», также оказался вне десятки.