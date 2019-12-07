«Анахайм Дакс» на домашнем льду проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоялась на арене «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счетом 3:2. «Вашингтон», таким образом, выиграл шестую встречу подряд.

Нападающий столичной команды Якуб Врана записал на свой счет победную шайбу, а также отдал результативную передачу. Один из голов в ворота «Анахайма» забил российский форвард Евгений Кузнецов, также отличился Трэвис Бойд. Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби отразил 27 бросков из 29.

В матче принял участие российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, он провел на льду 17 минут 58 секунд. Форвард не набрал очков, но нанес пять бросков в створ ворот соперника. Ещё один россиянин Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу. Илья Самсонов провел матч на скамейке запасных.