Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал акцию фанатов, которые покинули стадион на 40-й минуте в знак протеста против действий правоохранительных органов. Болельщики «Динамо» также покинули стадион, аналогичным образом поступили и фанаты на матче «Арсенала» с «Локомотивом».

«Мы прекрасно знали об этой акции. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с начала матча, и болельщикам, которые поддерживали до финального свистка. Но мы прекрасно понимаем, что эта проблема была и есть», — сказал Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Тренер отметил, что этой акцией болельщики призвали правоохранительные органы вступить в конструктивный диалог и работать над проблемой. Семак подчеркнул, что в цивилизованной стране закон должен быть единым и для болельщиков, и для других людей.

«Если ты что-то сделал не по закону, то ты должен ответить. Если сделал по закону, то не должен за кого-то отвечать», — сказал тренер.

«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 и ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России.