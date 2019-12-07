В пригороде Эр-Рияда Эд-Диръии (Саудовская Аравия) состоится главный поединок года в супертяжёлом весе. Сегодня, 7 декабря, на ринге встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа.

Спортсмены проведут бой-реванш, бесплатная прямая трансляция будет доступна в прямом эфире Первого канала.

Напомним, боксеры встречались летом 2019 года. Фаворитом поединка считался Энтони Джошуа, однако Руси одержал сенсационную победу и лишил своего оппонента титулов.

Накануне боя состоялась официальная церемония взвешивания, Руис оказался на 21 килограмм тяжелее своего соперника. Британец Джошуа показал вес 107,5 кг, Руис – 128,6 кг.

Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.