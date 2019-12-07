Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе финала Гран-при. Россиянка набрала лучшие баллы в сезоне и заняла второе место.

Спортсменка призналась, что испытывала волнение перед выходом на лёд. «Сегодня был адреналин, который я так долго ждала. Ноги потрясывались, но это хорошо. Если у тебя нет адреналина, ты начинаешь быть вялым, заторможенным», — сказала Загитова, слова которой приводит Sport24.

Также спортсменка объяснила, почему вышла на тренировку в соревновательном костюме. По словам Загитовой, эта привычка осталась у неё с юниорского сезона, когда она выступала в балетной пачке, к которой было сложно привыкнуть.

Напомним, лидером соревнований идет россиянка Алена Косторная. Прямая трансляция произвольной программы состоится сегодня, 7 декабря, она будет доступна по ссылке. Загитова выйдет на лед последней.