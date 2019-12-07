Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис и британец Энтони Джошуа проведут бой-реванш в Саудовской Аравии. Спортсмены выйдут на ринг сегодня, 7 декабря, начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

Бой состоится в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръии, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке. На данный момент Руис является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Первый бой спортсмены провели летом 2019 года. Несмотря на то, что фаворитом считался Джошуа, Руис одержал сенсационную победу и лишил британца всех титулов.

Накануне боя, 6 декабря, состоялась официальная церемония взвешивания, Руис оказался сильнее соперника более чем на 21 килограмм. Джошуа показал вес 107,5 кг, Руис – 128,6 кг.