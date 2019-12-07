Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.

Семак признал, что команда допускала ошибки, но смогла хорошо настроиться и создать много моментов. Он подчеркнул, что в составе «Динамо» много сильных исполнителей и высококлассная группа атаки, но «Зениту» удалось справиться.

«Лучше играли, создавали острые моменты, очень правильно подошли к матчу. Понимали проблемы, сложности, которые периодически возникают, — и с количеством игроков, и с состоянием. Сложно поддерживать эмоции на высоком уровне, чтобы выкладываться в каждом матче», — сказал Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» одержал разгромную победу со счётом 3:0 и ушел на зимний перерыв лидером чемпионата. Команда Семака набрала 45 очков после 19 матчей.