На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Лиллехаммере, стартовал женский скиатлон. Спортсменки начали гонку в 13:00 по московскому времени.

Российскую команду представляют Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Ольга Царева, Яна Кирпиченко, Диана Головань и Лидия Дуркина. Также на старт вышли норвежки Тереза Йохауг, Хейди Венг и Астрид Якобсен.

Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 15 км, первую часть которой они будут бежать классическим ходом. После отсечки 7,5 км участницы поменяют лыжи и продолжат гонку коньковым стилем.

После первого этапа лидером общего зачета идет Тереза Йохауг, Непряева располагается на 13-й строчке.