Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, поздравил своих учениц с успешным выступлением в финале юниорской серии Гран-при. Камила Валиева завоевала золотую медаль, Дарья Усачева — бронзовую.

«Камила – настоящий герой, смогла так быстро восстановиться после перелома ноги. Конечно, мы не успели восстановить четверной тулуп, но тот набор, который мы планировали, она выполнила блестяще, что и позволило ей выиграть», – сказал Глейхенгауз, слова которого приводит ТАСС.

Хореограф сообщил, что на тренировках Валиева уже заходит на четверной тулуп, но пока он не восстановлен до конца, поэтому спортсменка не стала рисковать и исполнила облегченный набор.

Напомним, второе место заняла американка Алиса Лю, которая включила в произвольную программу два тройных акселя и два четверных прыжка. Однако с первого акселя спортсменка упала, а остальные элементы ультра-си были выполнены в недокрут.